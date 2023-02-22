Львівська райрада достроково припинить повноваження шістьох депутатів

Одразу шестеро депутатів Львівської районної ради вирішили скласти депутатські повноваження за власним бажанням. Відповідні проекти рішень вже внесені до порядку денного чергової сесії, яка відбудеться 3 березня.

Достроково скласти мандат вирішили такі депутати:

51-річний Святослав Демків (фракція «Голос»)

37-річна Галина Маївка («Голос»)

43-річна Ірина Мартин («Голос»)

61-річний Олег Шмід («Самопоміч»)

42-річна Ольга Браташ (фракція «Самопоміч»)

39-річна Олександра Андрес («Європейська солідарність»)

Голова Львівської районної ради Андрій Сулим розповів ZAXID.NET, що депутати написали заяви про складання повноважень за власним бажанням. Ці заяви позитивно розглянули на засіданні комісії і зараз винесли на розгляд сесії.

Андрій Сулим пояснює, що депутаток до таких рішень спонукала, зокрема, нещодавно запроваджена законодавча заборона для їх виїзду за кордон.

«Наприклад, одна з депутаток працює в компанії, яка займається міжнародним бізнесом, часто їздить з робочими поїздками за кордон, активно допомагає, привозячи по дорозі назад гуманітарну допомогу. Сьогодні для того, щоб вона здійснювала свої службові обов’язки, їй потрібно від мене відрядження. Це неправильно мені писати їй такі відрядження», – каже Андрій Сулим. З його слів, мотивація двох чоловіків-депутатів скласти мандат йому невідома.

На думку голови, на сесії депутати підтримають заяви своїх колег про складання повноважень. На їх місце в районну раду прийдуть наступні за партійними списками кандидати. Загалом Львівська райрада налічує 64 депутатські місця.

Нагадаємо, раніше кілька депутатів Львівської облради заявили про складання мандатів.