Пасажирський автобус в’їхав у припарковану вантажівку

Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в турецькій провінції Маніса, що на заході країни, загинули шестеро людей, ще 37 отримали травми, повідомило місцеве видання Haberler.

Аварія сталася вранці у п’ятницю, 6 серпня, в районі населеного пункту Сома, коли пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Стамбул – Ізмір, в’їхав у причіп припаркованої вантажівки.

Внаслідок зіткнення шестеро людей загинули, ще 37 отримали травми. Їх госпіталізували.

Фото Haberler

Загалом на момент аварії в пасажирському автобусі перебували 50 людей.