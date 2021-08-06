Шестеро людей загинули у зіткненні автобуса з вантажівкою в Туреччині
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
До теми
Пасажирський автобус в’їхав у припарковану вантажівку
Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з вантажівкою в турецькій провінції Маніса, що на заході країни, загинули шестеро людей, ще 37 отримали травми, повідомило місцеве видання Haberler.
Аварія сталася вранці у п’ятницю, 6 серпня, в районі населеного пункту Сома, коли пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Стамбул – Ізмір, в’їхав у причіп припаркованої вантажівки.
Внаслідок зіткнення шестеро людей загинули, ще 37 отримали травми. Їх госпіталізували.
Фото Haberler
Загалом на момент аварії в пасажирському автобусі перебували 50 людей.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET