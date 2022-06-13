Удеяких жертв були зв’язані руки і прострілені коліна

У Бучанському районі Київської області виявили ще одне масове поховання мирних жителів. Сімох мирних мешканців росіяни убили пострілами у голову.

«Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів Російської Федерації поряд із селом Мироцьке Бучанського району», – повідомив у понеділок, 13 червня, начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Фото поліції

Він розповів, що сімох цивільних громадян росіяни катували, а потім убили пострілами у голову. У багатьох жертв були зв’язані руки і прострілені коліна.

Правоохоронці встановлюють особи загиблих.

Зазначимо, що станом на початок червня, у Київській області вже виявили тіла 1314 місцевих жителів, які були вбиті росіянами.

На початку травня ZAXID.NET повідомляв про поховання закатованих росіянами цивільних мешканців, яке виявили в селі Калинівка на Київщині.