У Дмитра Фірташа забрали ще три облгази та передали «Нафтогазу»

В управління державної компанії «Нафтогаз» віддали ще три облгази, які належали бізнесмену Дмитру Фірташу. Про це 27 листопада повідомляється на сайті «Нафтогазу».

Йдеться про «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз». Таким чином «Нафтогаз» контролюватиме вже 22 газорозподільних підприємства. Всі вони належали Дмитру Фірташу.

Сукупно «Рівнегаз», «Запоріжгаз» та «Чернівцігаз» обслуговують майже мільйон клієнтів. Особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.

Як повідомлялося, у жовтні група «Нафтогаз» отримала контроль над оператором системи газорозподілу АТ «Чернігівгаз». Раніше до групи увійшли АТ «Вінницягаз», АТ «Волиньгаз», АТ «Дніпрогаз», АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Донецькоблгаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Житомиргаз», АТ «Київоблгаз», АТ «Криворіжгаз», АТ «Кіровоградгаз», АТ «Львівгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Сумигаз», АТ «Харківміськгаз», АТ «Харківгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ «Черкасигаз». «Нафтогаз» планує до кінця року інтегрувати всі арештовані судом 26 газорозподільних компаній («облгазів»), що входили до групи РГК Дмитра Фірташа.

До повномастабної війни структури Дмитра Фірташа фактично мали монополію на газовому ринку для населення. Під його контролем перебували як облгази, так і газзбути. У травні 2022-го за клопотанням ДБР Печерський суд Києва наклав арешт і передав в управління АРМА арештовані корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільчих систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління «Нафтогазу».Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру Дмитру Фірташу у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд грн.

У СБУ тоді повідомили, що компанії Фірташа купували газ у підконтрольної йому ж структурі, але насправді отримували не більше ніж 30% від сплаченого обсягу газу. Дефіцит покривали за рахунок газу в державній власності – облгази просто відбирали недоотримане паливо з газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів».