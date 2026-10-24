Перевірте так кілька ділянок по всьому периметру вікна

Навіть зачинені вікна можуть пропускати холодне повітря, якщо стулка нещільно прилягає до рами або ущільнювач утратив еластичність. Такі недоліки не завжди помітні, проте їх можна виявити без спеціальних приладів. Про це пише УНІАН.

Як перевірити герметичність вікна

Візьміть аркуш паперу формату А4 і затисніть його між рамою та стулкою відкритого вікна. Потім зачиніть вікно й спробуйте витягнути папір.

Якщо аркуш виходить із помітним зусиллям або рветься, стулка в цьому місці притискається достатньо щільно. Якщо папір легко вислизає, притиск може бути слабким.

Перевірте так кілька ділянок по всьому периметру вікна. У різних місцях стулка може прилягати неоднаково, тому не обмежуйтеся одним тестом. Ділянки з недостатнім притисканням позначте олівцем.

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Важливо враховувати, що паперовий тест перевіряє саме силу притискання стулки, а не доводить відсутність усіх можливих щілин. Якщо холодне повітря проникає через монтажний шов між рамою та стіною, цей спосіб може не допомогти знайти причину.

Що робити, якщо з вікна дме

Якщо стулка погано притискається по всьому периметру, варто перевірити регулювання фурнітури. Іноді проблема пов’язана з положенням стулки, яке можна скоригувати відповідно до інструкції виробника. Самостійно змінювати налаштування без розуміння конструкції не варто.

Якщо протяг відчувається лише на окремих ділянках, огляньте ущільнювач. Потріскана, затверділа або деформована гума може потребувати заміни. Якщо ж ущільнювач цілий, але прилягання недостатнє, причиною може бути неправильне регулювання вікна.

Коли холодне повітря надходить з-під рами або з місця її з’єднання зі стіною, може знадобитися ремонт монтажного шва. У такому разі краще звернутися до фахівця.

Малярський скотч іноді використовують як тимчасовий захід для зменшення протягу, однак він не замінює ремонту. Перед заклеюванням потрібно переконатися, що стрічка підходить для поверхні й не пошкодить покриття під час зняття.