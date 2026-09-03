Лимонна кислота – це природний консервант, який робить фруктову масу кислішою

Домашнє варення може довго зберігатися без появи плісняви та надмірного зацукровування, якщо під час приготування додати лимонну кислоту. «Новини.Live» розповідають, чому у варення радять додавати лимонну кислоту.

Чому у варення радять додавати лимонну кислоту?

Лимонна кислота – це природний консервант, який робить фруктову масу кислішою. Таке середовище менш сприятливе для розвитку багатьох мікроорганізмів. Особливо корисною кислота може бути у варенні з солодких фруктів із невисокою природною кислотністю. Вона робить смак персиків, інжиру, груш та інших солодких фруктів виразнішим.

Також у лимонної кислоти є ще одна цікава властивість – вона сповільнює кристалізацію сахарози. Під її впливом частина сахарози перетворюється на простіші цурки, завдяки чому у заготівлі не утворюється цукрова кірочка.

Кислотність також важлива для роботи пектину. Якщо баланс правильний, джем або варення краще загусає та отримає стабільну текстуру.

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Скільки лимонної кислоти додавати?

Звісно, універсальної кількості, яка однаково підходить для будь-якого варення, немає. Все залежить від виду плодів, природної кислотності фруктів та ягід, кількості цукру та того, чи використовується додатковий пектин.

Тому найбезпечніше додавати лимонну кислоту саме у тій кількості, яка зазначена у перевіреному рецепті. Надлишок кислоти може не лише зробити варення занадто кислим, а й порушити потрібний баланс для желювання.