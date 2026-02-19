Густа і щільна: що додати в сирну начинку, щоб вареники трималися купи
Сирну начинку додають у вареники, пиріжки, млинці чи випічку, але іноді вона виявляється надто рідкою та витікає під час приготування. Щоб уникнути цього, досвідчені кулінари радять додавати у сир кілька простих інгредієнтів, які допоможуть зробити масу густішою та щільнішою. УНІАН розповідає, як можна зробити сирну начинку щільною.
Що додати в сир, щоб начинка не розтікалася?
Щоб сир не був рідким та тримав форму, в нього можна додати:
- Манну крупу. Якщо ви хочете загустити сир для млинців або вареників, спробуйте додати манну крупу (2-4 столові ложки на 400-500 грам сиру). Вона вбере зайву вологу та ущільнить начинку. Проте манка потребує часу, щоб набрякнути, тому після додавання в сир дайте масі постояти приблизно 30 хвилин.
- Крохмаль. Він зв’яже зайву вологу та сир стане густішим. Його потрібно додавати з розрахунку 1 чайна ложка на 500 грамів сиру. Краще використовувати саме кукурудзяний крохмаль, адже він не має стороннього присмаку. Але якщо його немає, то можна спробувати й картопляний.
- Пшеничне борошно вищого сорту. Якщо вам потрібно загустити сир для вареників чи пиріжків, спробуйте використати пшеничне борошно. Його додають приблизно в такій же кількості, як і крохмаль, щоб маса стала щільнішою.
