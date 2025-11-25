Зимовий посів особливо підходить для рослин із дрібним насінням

Навіть у холодний сезон город може працювати на вас. Зимове висівання дає змогу отримати ранні сходи без теплиць, економить час навесні та допомагає насінню пройти природне загартування. Правильно виконаний посів по мерзлому ґрунту забезпечить міцніші, витриваліші рослини навесні. Як це робити і що можна сіяти, пишуть «Новини.Live».

Коли сіяти

Найзручніше проводити посів у лютому або на початку березня, коли земля вже промерзла, але не надто тверда. У тепліших регіонах роботи можна розпочати й у січні. Ділянка повинна бути сонячною та сухою, без застою талої води. Перед висівом ґрунт бажано підготувати – перекопати й додати органічні добрива. Насіння розкидають по поверхні снігу або мерзлої землі, не заглиблюючи його. Коли почнеться відлига, волога сама затягне його до ґрунту.

Що можна сіяти

Зимовий посів особливо підходить для рослин із дрібним насінням. До таких належать петунія, левовий зів, лобелія, запашний тютюн та бегонія. Також можна використовувати гранульоване насіння, але важливо слідкувати, щоб ґрунт після танення не пересихав.

Поради для успіху

Сійте більше насіння, оскільки частина може не прорости. Обирайте ділянки, які навесні не затоплює талою водою. Найкраще такі посіви вдаються на легких, добре освітлених ґрунтах.