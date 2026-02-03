Фахівці застерігають, що у певних випадках фольга може впливати на смак їжі або навіть призводити до того, що в страву потрапляють частинки алюмінію

Алюмінієва фольга – один із найпоширеніших кухонних помічників, але не всі продукти варто обгортати нею для приготування. Фахівці застерігають, що у певних випадках фольга може впливати на смак їжі або навіть призводити до того, що в страву потрапляють частинки алюмінію. Real Simple розповідає, які страви або продукти не варто готувати у фользі.

Коли фольгу використовувати не варто?

Маринади та кислі продукти.

Помідори, цитрусові та маринади на основі оцту небезпечно готувати в фользі. Кислі продукти можуть призвести до вимивання більшої кількості алюмінію у їжу.

Солоні страви.

Так само як кислота, сіль може спричинити потрапляння алюмінію в продукти. Будь-яку страву, що містить значну кількість солі, не слід готувати в алюмінієвому посуді.

Страви повільного смаження.

Уникайте використання фольги для будь-чого, що запікається протягом тривалого часу. Це також може призвести до виділення більшої кількості алюмінію у вашій страві. Якщо ви звикли повільно запікати страви у фользі, зараз саме час перейти на керамічний або скляний посуд, або, якщо необхідно, використовуйте шар пергаментного паперу між алюмінієм, щоб він не торкався безпосередньо їжі.

Морепродукти.

Алюмінієва фольга також не підійде для приготування морепродуктів, адже вона може проникати в рибу глибше, ніж в м’ясо.

Печиво.

Печиво зазвичай випікається швидко при відносно низькій температурі, тому технічно його можна безпечно випікати на алюмінієвій фользі, але результат може бути сумнівним. Цей матеріал зробить низ печива твердим та хрустким.