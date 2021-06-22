Замість вигляду на Високий замок – краєвид чергових хмарочоси, які ростуть як гриби після дощу. Мешканці найскандальнішого мікрорайону Львова вкотре вимагають зупинити хаотичну забудову «Під Голоском» і почати врешті розбудову зручної інфраструктури. Адже геть не це їм обіцяли забудовники, не таку перенаселену пляму розбудови мікрорайону бачили молоді сім'ї у генплані міста.

Про обіцянки, дозволи мерії та сувору реальність будемо говорити з гостями програми «Стінка на стінку»: головним архітектором Львова – Антоном Коломєйцевим. А опонувати йому буде один із учасників робочої групи з розвитку мікрорайону Михайло Катрук.

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