Перед тим як запалити свічку, її радять покласти в морозильну камеру

Свічки часто згорають швидше, ніж очікується, особливо якщо їх використовують як джерело світла або для створення атмосфери. Однак є простий спосіб продовжити їхнє горіння. «Добрі новини» розповідають, як змусити свічки горіти довше.

У чому суть лайфхаку?

Перед тим як запалити свічку, її радять покласти в морозильну камеру. Навіть кількох годин достатньо, щоб отримати помітний ефект. Після такого охолодження віск стає твердішим, а це впливає на процес горіння.

Найголовніше правило – діставайте свічки з морозилки безпосередньо перед тим, як плануєте запалити.

Цей спосіб підійде для будь-яких свічок: від мініатюрних до фігурних.

Чому це працює?

Уся справа у звичайній фізиці. Коли свічка горить, віск поступово нагрівається, плавиться і перетворюється на газ, який живить полум’я. Якщо ж ви заздалегідь добре охолодите свічку, цей процес переходу з твердого стану в рідкий значно сповільниться. Холодний віск тане набагато довше, тому ваша свічка горітиме годинами.