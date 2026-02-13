фото Unsplash

Відбувається це через те, що коли ви ріжете цибулю, то запускаєте цілу серію хімічних реакцій

Багато хто знайомий із неприємним відчуттям під час нарізання цибулі, зокрема з печінням та сльозами. Коли ви ріжете цибулю, то запускаєте серію хімічних реакцій. У результаті виділяється газ, який випаровується та досягає ваших слизових оболонок, перетворюється на кислоту, яка подразнює очі. УНІАН розповідає, що ж можна зробити, щоб цибуля не щипала очі. Що робити, щоб нарізана цибуля не подразнювала очі? Використовуйте мікрохвильовку. Поставте цибулю в мікрохвильову піч на 25-30 секунд, тоді концентрація речовин, що викликають сльози, знизиться. Заморозьте цибулю. Помістіть цибулю в морозилку на 10-15 хвилин, а потім швидко наріжте. Налийте холодної води. Візьміть глибоку місткість, занурте цибулю в крижану воду та прямо там нарізайте її. Жуйте жуйку. Коли ви жуєте ментолову або будь-яку іншу жуйку, то вдихаєте ротом. Тому речовинам, що дратують оболонку ока, складніше дістатися до слизових. Налийте окріп. Поставте поруч з собою склянку з окропом, тоді пар знизить концентрацію цих речовин у повітрі.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter