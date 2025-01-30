Лютий – це чудовий час для планування і підготовки

Лютий – це час, коли садівники вже починають підготовку до весни, і хоча погода ще не радує теплом, в саду вже можна побачити перші ознаки пробудження природи. Цибулини проростають, а дні поступово стають довшими. Використовуйте цей місяць, щоб зробити всі необхідні підготовчі роботи для успішного старту нового сезону. Що обов’язково потрібно зробити, пише Кvitofor.

Садові роботи

Цього місяця основні роботи в саду будуть зосереджені на підготовці землі до весняного посіву. Поки земля ще не промерзла, є час обробити грядки та почати прогрівати ґрунт, використовуючи фліс або поліетилен. Це дозволить підготувати ділянки до майбутнього посіву. Також важливо упорядкувати насіння: розсортуйте його за датами посіву, щоб мати все під рукою, коли настане час сіяти.

Зверніть увагу на стан своїх садових інструментів. Перевірте їх справність і, якщо потрібно, проведіть необхідний ремонт. Також наведіть порядок у садовому сараї, щоб не втратити час під час посівної.

Не забувайте про боротьбу з бур’янами. На початку року варто викопати багаторічні бур’яни, щоб не дати їм розповсюдитися, поки земля не потепліла.

У квітнику

Лютий – це також час для догляду за квітами, особливо тими, що потребують обрізки. Наприклад, гліцинію можна обрізати, зрізаючи бічні пагони, залишаючи лише кілька нирок. Також варто обрізати рододендрони, поки вони ще в стані спокою, що дасть їм змогу активно рости навесні. Якщо у вас є клематиси, особливо з групи 2, перевірте їх стан і при необхідності обріжте до кінця місяця.

Обріжте декоративні кущі, як cornus і salix, до основи, щоб вони продовжували радувати вас яскравими барвами своїх стебел. Також зверніть увагу на фуксії: зріжте їх на одну-дві бруньки на кожному пагоні, щоб стимулювати новий ріст.

Завершіть обрізку вересових рослин та зимового жасмину після цвітіння, а також видаліть зів’ялі квіти з братків, щоб підтримати їх цвітіння в наступні місяці.

Поради на лютий

Лютий – це чудовий час для планування і підготовки. Використовуйте цей місяць для того, щоб належним чином підготувати сад до активного сезону. Ось кілька порад: