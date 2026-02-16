Якщо регулярно забирати всі яйця, качка може змінити місце або почати нестися менш активно

Якщо ваші качки раптом почали тихо залишати яйця не там, де треба, а ховати їх у найрізноманітніших місцях – не варто лякатися, адже у такої поведінки є цілком природне пояснення. «Добрі новини» розповідають, що робити, якщо качки не несуть яйця у гніздах.

Чому качки ховають яйця?

Качки часто обирають затишні та тихі місця, де вони можуть облаштувати гнізда. Вони можуть зробити їх у траві, під кущами або в підготовленому кутку сараю. Спочатку качка вигрібає ямку, вистеляє її травою чи пухом і тільки тоді починає нести яйця. Зазвичай яйця в гнізді лежать купкою, іноді можна одразу знайти кілька яєць в одному місці, адже качка не завжди сідає висиджувати їх з першого дня, а поступово накопичує кладку.

Якщо регулярно забирати всі яйця, качка може змінити місце або почати нестися менш активно. Тому деякі господарі залишають одне яйце в гнізді, щоб птах бачив, що місце безпечне. Також це стимулюватиме качку продовжувати кладку саме там.

Важливо періодично перевіряти гнізда та забирати зайві яйця. Великі та добре сформовані яйця можна залишати для висиджування, а дрібні використовувати для себе.

Для качок потрібно створити комфортні умови та тихе місце для гнізда, щоб вони стабільно неслися.