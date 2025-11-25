Головне правило – зберігати спокій

Коли в будинку раптово вимикають електроенергію, ліфт може зупинитися будь-де між поверхами. Це неприємна і потенційно небезпечна ситуація, яка швидко провокує паніку. Проте фахівці наголошують: правильні та спокійні дії значно підвищують шанси на швидке визволення. Що робити у такій ситуації, пише «24 Канал».

Що робити одразу після зупинки

Головне правило – зберігати спокій. Паніка може призвести до помилок, які ускладнять ситуацію. Не варто хаотично натискати всі кнопки, спроби відкривати двері самостійно або стрибати в кабіні можуть спричинити рух ліфта чи небезпечне пошкодження.

Якщо кабіна обладнана кнопкою екстреного виклику або має вбудований телефон, слід скористатися ними та зв’язатися з диспетчером. Потрібно чітко назвати адресу та орієнтовний поверх, на якому сталася зупинка. Якщо аварійний зв’язок не працює, варто зателефонувати рятувальникам за номером 101. За відсутності мобільного сигналу можна кликати на допомогу – іноді сусіди у під’їзді можуть почути голос.

Що робити, поки чекаєте на рятувальників

Очікування може зайняти певний час, особливо під час блекаутів, коли аварійні служби перевантажені. У цей період важливо подбати про власний комфорт. Фахівці радять сісти на підлогу, розслабити тіло та розстібнути верхній одяг, якщо стає задушливо. Якщо є вода, варто пити невеликими ковтками, щоб уникнути зневоднення.

Корисно мати у під'їзді або навіть у самій кабіні так званий рятувальний бокс, невелику коробку з речами першої необхідності. У неї зазвичай кладуть пляшку води, легкі перекуси, серветки, ліхтарик, невелику ковдру та заспокійливі засоби. Ці прості предмети можуть значно полегшити очікування допомоги.

Як підготуватися наперед

Через регулярні відключення світла, мешканцям багатоповерхівок варто бути готовими до можливих зупинок ліфтів. Якщо є можливість, корисно ініціювати встановлення рятувального боксу у будинку. Також варто уникати користування ліфтом під час оголошених графіків вимкнень електроенергії, особливо за кілька хвилин до початку відключення.