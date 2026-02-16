Це природний процес кристалізації

Мед – натуральний продукт, який з часом може змінити структуру: стати твердим або зернистим. Це природний процес кристалізації, і з ним легко впоратися, якщо знати правильну техніку розтоплення. УНІАН розповідає, як безпечно розтопити мед, який зацукрувався.

Як правильно розтопити мед?

Щоб швидко та безпечно змінити текстуру меду та зробити його більш рідким, можна скористатися перевіреним методом: