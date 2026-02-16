Що робити, якщо мед зацукрувався: як безпечно його розтопити
Це природний процес кристалізації
Мед – натуральний продукт, який з часом може змінити структуру: стати твердим або зернистим. Це природний процес кристалізації, і з ним легко впоратися, якщо знати правильну техніку розтоплення. УНІАН розповідає, як безпечно розтопити мед, який зацукрувався.
Як правильно розтопити мед?
Щоб швидко та безпечно змінити текстуру меду та зробити його більш рідким, можна скористатися перевіреним методом:
- Покладіть мед в каструлю. Поставте її в більшу каструлю так, щоб вона висіла, не дістаючи до дна.
- Залийте воду в більшу каструлю та нагрійте до 40-45°С.
- Тримайте каструлю у воді 7-10 хвилин, постійно помішуючи мед.
- Вилийте його у відповідну тару.
