Повітряне коріння орхідеї виконує кілька важливих функцій

Іноді зовнішній вигляд орхідей псується через повітряне коріння, яке виступає з горщика. Багато квітникарів вважають за краще обрізати ці відростки, але це не завжди правильне рішення, оскільки повітряне коріння відіграє важливу роль у житті орхідеї. Lady пише, як можна впорядкувати коріння орхідеї, не вдаючись до обрізки.

Чому не рекомендується обрізати повітряне коріння орхідеї

Повітряне коріння орхідеї виконує кілька важливих функцій:

Поглинання вологи та поживних речовин: це коріння допомагає рослині отримувати воду та мінерали з повітря, що особливо важливо в умовах підвищеної вологості; Забезпечення стабільності: повітряні корені допомагають орхідеї закріплюватися на опорах, що є природним для їхнього способу росту; Фотосинтез: деякі види орхідей використовують повітряне коріння для додаткового поглинання світла, що сприяє їхньому росту та розвитку.

Обрізаючи це коріння, ми можемо позбавити рослину важливої частини її системи живлення та стабільності, що може негативно позначитися на її здоров'ї.

Як впорядкувати коріння орхідеї без обрізки

Якщо повітряне коріння орхідеї виступає з горщика і псує її зовнішній вигляд, можна скористатися наступними методами:

Пересадка в більший горщик:

виберіть горщик, який на кілька сантиметрів більший за попередній;

акуратно вийміть орхідею з старого горщика, намагаючись не пошкодити коріння;

огляньте коріння, видаліть пошкоджені або гнилі частини;

розмістіть рослину в новий горщик, рівномірно розподіливши коріння, включаючи повітряне;

додайте свіжий субстрат, засипаючи коріння, і обережно полийте.

Формування коріння:

промийте коріння в теплій воді, щоб видалити залишки субстрату;

помістіть орхідею в відро з водою на пів години, щоб коріння стало еластичним;

після цього обережно укладіть коріння в горщик,;

засипте коріння свіжим субстратом і полийте.

Найкраще проводити пересадку орхідеї після цвітіння, коли рослина перебуває в стані спокою. Використовуйте спеціальний субстрат для орхідей, який забезпечить необхідну аерацію та дренаж. Після пересадки розмістіть орхідею в місці з розсіяним світлом та забезпечте регулярний, але помірний полив.