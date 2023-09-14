Двері прихованого монтажу можна виготовити будь-якого розміру та форми

Двері-невидимки в квартирі вже давно не дивина. Встановити такі можна в будь-якій кімнаті та фактично під будь-який інтер’єр. Завдяки своїй особливій конструкції приховані двері здатні повністю зливатися зі стіною. Їхнє використання візуально збільшує простір, забезпечує оригінальність та цілісність дизайну. Детальніше про двері прихованого монтажу розповідає «Альберо».

Двері прихованого монтажу – це дверні конструкції, що непомітні в кімнаті. Дізнатися про їхнє розташування допомагає лише дверна ручка, а також невелика щілина між полотном та коробкою. За бажанням, і ці моменти можна обійти: придбати спеціальну непомітну ручку та максимально зменшити щілину.

Переваги дверей прихованого монтажу

1. Максимально зливаються із поверхнею стіни. Це дуже зручно, якщо в кімнаті заплановано кілька дверей. Секретні двері чудово підійдуть в гардеробну, ванну чи підсобне приміщення.

2. Монтаж без лиштви. На експлуатаційні характеристики така особливість жодним чином не впливає. Між тим, встановити їх можна в будь-якому, навіть дуже вузькому, місці.

3.Альтернативність обробки. Полотно можна фарбувати або обклеювати шпалерами так, як і стіну.

4. Міцність та довговічність. Стають можливими завдяки стійкому алюмінієвому профілю.

5. Виготовляються під нестандартні прорізи. Двері прихованого монтажу можна виготовити будь-якого розміру та форми. Тому їх часто використовують для мансарди зі скошеною стелею, простору під сходами.

6. Хороша звуко-, теплоізоляція.

7. Простота догляду. Не потребують періодичної обробки, однак, для тривалого терміну служби варто уникати використання агресивних миючих засобів.

8. Збільшення світлового отвору. Особлива конструкція сприяє тому, що простір при відчинених дверях збільшується.

Конструкція прихованих дверей

1. Коробка встановлюється в спеціальну нішу, завдяки чому полотно опиняється на одному рівні із стіною.

2. Відсутність лиштви. Також допомагає полотну злитися зі стіною, сприяє акуратному оформленню дверного отвору.

3. Врізні петлі. Полотна тримаються завдяки спеціальних прихованим петлям (завісам). Вони монтуються в сам короб, а тому ззовні зовсім непомітні.

4. Непомітні ручки. Така фурнітура також може бути врізною (як в розсувних дверях) або ж в тон поверхні. Якщо ж конструкція доповнюється поворотними пристроями, тоді ручку можна і зовсім не використовувати.

5. Приховані конструкції можуть встановлюватися лише між кімнатами і не підходять для зовнішнього застосування.

Різновиди дверей прихованого монтажу

Двері-невидимки можна класифікувати за кількома основними ознаками:

типом конструкції;

способом відчинення;

типом обробки.

За типом конструкції

1. Односторонні. Головна перевага цього різновиду є невелика товщина. У цьому разі полотно маскується лише з одного боку. З іншого – мають вигляд звичайних дверей.

2. Двосторонні. Монтуються в тому разі, якщо достатньою є товщина перегородки. Полотна виконуються із легких матеріалів, тому не обтяжують конструкції. Полотна можуть бути різної конфігурації та дизайну. Наприклад, з одного боку вони «невидимі», з іншого – декоровані «під камінь», «під бетон».

За способом відчинення

1. Розсувні. Іноді їх ще називають касетними. Під час відчинення, полотна зміщуються паралельно до стіни або ж входять в окрему нішу в стіні. Вони ідеально підходять для невеликих за площею кімнат, адже економлять місце.

2. Що відчиняються навстіж. Класичний та найбільш поширений спосіб. Відчинити двері можна, якщо натиснути на одну із сторін полотна. Це універсальний варіант, що підходить для офісних приміщень, а також будь-яких кімнат житлового приміщення.

3. Карусельні. Вісь повороту розміщена по центру дверного полотна. Таким чином двері не відчиняються в традиційному розумінні слова, але повертаються в сторони, завдяки чому забезпечується вільний простір. Здебільшого такі монтуються в місцях із підвищеною прохідністю – установи, магазині, аптеки, медичні заклади, салони краси тощо.

4. Маятикові. Відчиняються в дві сторони, як двері в метро.

За варіантом обробки

На ринку сьогодні можна знайти різноманітні варіанти прихованих дверей із заводським дизайном. Серед них є чимало фарбованих, лакованих, покритих натуральним шпоном або ж ПВХ-плівкою. Вони можуть бути однотонними або ж різнокольоровими, можуть імітувати ламінат, камінь, дерево, цеглу, траву тощо.

Також можна замовити двері для самостійного декорування. Найбільш простими для обробки можна назвати приховані двері під фарбування. У такому разі використовувати можна ті ж самі фарби та техніки, що і для фарбування дверей. Єдине, що буде видавати «приховане місце», – невелика щілина між полотном та поверхнею стіни.

Особливості монтажу

Здійснити монтаж прихованих дверей без досвіду у цій справі доволі складно. Монтувати дверний блок потрібно ще в процесі ремонту: коли вже готова чистова підлога, але стіни ще без обробки.

Для касетних дверей всередині стіни потрібно підготувати порожнину – нішу, в яку потраплятиме полотно під час відчинення дверей. Організувати таку можна, вирізавши дірку в самій стіні, або з допомогою гіпсової накладки.

Встановлюючи полотно, не варто забувати про мінімально допустиму відстань полотна до підлоги. Це 10 мм.