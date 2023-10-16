Лофти – це приміщення на підвищенні в помешканні, до якого можна піднятися сходами. Вони зазвичай виходять на основну житлову зону – вітальню чи кухню, і функціонують як додаткова кімната. Лофти можуть служити багатьом цілям, наприклад, бути спальнею, місцем для зберігання речей, бібліотекою чи домашнім офісом. Подібно до балкона вони мають поручні замість стандартних стін. Детальніше про лофти розповідає The Spruce.

Лофти найчастіше розташовуються в будинках сучасного або промислового стилю. Вони також поширені в невеликих міських квартирах, оскільки дозволяють перепрофілювати вертикальний простір у додаткову нову кімнату, навіть якщо площа обмежена.

Архітектурний стиль будинку вплине на специфічний вигляд мансарди. У будинках індустріального стилю, наприклад, до лофту зазвичай можна піднятися по чорних металевих сходах з чорними металевими перилами. Вони можуть супроводжуватися відкритими цегляними стінами, а також відкритими балками або повітропроводами.

Оскільки лофти розташовані вгорі по сходах, а не на основному рівні будинку, їх часто використовують як офіси та вітальні. Коли мансарда використовується як офіс, дорослій людині легко працювати в цьому приміщенні, водночас стежачи за родиною внизу. Іноді лофти, які служать офісами, огороджують склом.

Лофти також можуть виконувати роль спальні. Однак, враховуючи відсутність стандартних стін, цей тип облаштування найчастіше використовується в одномісних квартирах або помешканнях, які належать подружжю, і в цьому випадку конфіденційність не викликає особливого занепокоєння. Іноді в спальні в лофті є ванна кімната.

Деякі люди можуть просто вибрати лофт як сховище замість традиційного горища. У цьому випадку створюються легкодоступні місця для зберігання несезонного одягу, святкових та сезонних прикрас, ремісничого або спортивного спорядження тощо. Невеликий лофт можна навіть перетворити на гардеробну та використовувати для розміщення кількох полиць для одягу та тримачів для взуття.