Його виготовляють у формі кульок або рисинок, через що продукт можна сплутати з рисом або кускусом

Птітім, який ще називають ізраїльським рисом, насправді є різновидом макаронних виробів із твердих сортів пшениці. Його виготовляють у формі кульок або рисинок, через що продукт можна сплутати з рисом або кускусом. «Главред» розповідає, звідки з’явився птітім та як його готувати.

Як з’явився птітім?

Цей продукт з’явився в Ізраїлі у 1953 році. У той час рис був у дефіциті через політику жорсткої економії у країні. Через це премʼєр-міністр Ізраїлю Давид Бен-Ґуріон попросив харчову компанію створити продукт на основі пшениці, який би став замінником рису. Таким чином на світ з’явився птітім, який спочатку виготовляли у формі рису, а потім почали випускати також варіант продукту, схожий на кускус.

Як готувати птітім?

Щоб приготувати птітім, потрібно взяти 400–500 мілілітрів води на 200 грамів продукту. Воду слід налити в каструлю та довести до кипіння. А потім покласти туди птітім і додати третю частину чайної ложки солі.

Варити птітім потрібно упродовж 20–25 хвилин. А зайву воду потрібно злити, відкинувши крупу на ситу. Після цього можна додати масло.

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