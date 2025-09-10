У цей період капуста особливо чутлива до дефіциту важливих елементів

У вересні капуста поступово уповільнює ріст і зосереджується на формуванні щільного качана, готуючись до зберігання. Саме в цей період вона потребує додаткової підтримки, яка допоможе сформувати міцні, соковиті головки, здатні пролежати в погребі до самої весни. Як пишуть «Добрі новини», лише два прості, але ефективні підживлення можуть значно покращити якість врожаю.

У цей період капуста особливо чутлива до дефіциту важливих елементів – калію, фосфору та магнію. Без них качани можуть бути пухкими, менш соковитими й швидко втрачати товарний вигляд під час зберігання. Щоб цього уникнути, варто вчасно застосувати перевірені підживлення, які спрямовані на зміцнення листя, кореневої системи та загальне оздоровлення рослини.

Для першого підживлення в 10 літрах води слід розчинити по 2 столові ложки сульфату калію, суперфосфату та сульфату магнію. За день до внесення добрива рекомендується добре полити ґрунт, після чого злегка розпушити його біля кореня та влити підготовлений розчин. Така обробка помітно покращує стан листя, насичує його кольором, захищає від розтріскування й сприяє ущільненню головки.

Через два тижні варто провести друге підживлення, орієнтоване вже безпосередньо на підготовку до зберігання. Для цього в 10 літрах води розчиняють 3 столові ложки сульфату калію та 2 ложки суперфосфату. Цей склад створює надійний захисний шар на поверхні листя та стимулює розвиток кореневої системи, що в результаті підвищує стійкість капусти до зовнішніх впливів та подовжує термін її зберігання.