Існує один важливий етап, який багато хто ігнорує, а дарма

Вересень – вирішальний місяць для врожаю картоплі. Саме від правильних дій після збирання залежить, чи зможе картопля пролежати до весни без гнилі та втрати смаку. Pixel Inform розповідає, чому врожай не потрібно одразу нести в льох.

Чому важливо дати картоплі «відпочити»?

Існує один важливий етап, який багато хто ігнорує, а дарма. Цей етап називається «лікувальний період». Саме він є фундаментом для успішного зберігання бульб аж до самої весни. Під час копання, кожна картоплина отримує мікроскопічні подряпини та пошкодження, через що ваш врожай може швидко зіпсуватися, адже туди дуже легко можуть потрапити всілякі бактерії та грибки.

І якщо таку картоплю одразу відправити у холодне та вологе середовище льоху – біди не уникнути. Саме для цього і потрібен «лікувальний період» або дозарювання. Його мета – дати картоплі час загоїти свої рани.

За певних умов шкірка картоплі грубішає, а під нею утворюється щільний пробковий шар – природний захисний бар’єр. Він надійно запобігає проникненню збудників хвороб та надмірній втраті вологи. Але для цього процесу потрібні ідеальні умови:

Тривалість: приблизно 2-3 тижні. Місце: темне, сухе та добре провітрюване приміщення. Важливо, щоб картопля зберігалась не на сонці. Температура: від +13°C до +18°C. Вологість: висока, у межах 90-95%.

Просто розсипте картоплю на підлозі тонким шаром або покладіть в невисокі ящики та залиште її так на 2-3 тижні.

Після «лікувального періоду» картоплю можна відправити на зимівлю, але перед цим її потрібно відсортувати. Важливо відбракувати пошкоджену, хвору, надто дрібну або зелену картоплю, адже такі бульби можуть стати джерелом псування для решти врожаю.