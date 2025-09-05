Розповідаємо, якими є ідеальні умови для зберігання яблук

Плануєте насолоджуватися соковитими яблуками всю зиму та до весни? Є кілька простих, але ефективних способів, які допоможуть зберегти врожай свіжим та без втрат. Pixel Inform розповідає, як сортувати яблука та зберігати упродовж зими.

Як підготувати яблука до зимівлі?

На зберігання йдуть лише ідеальні кандидати: цілі, без подряпин, вм’ятин чи слідів від шкідників. Особливу увагу зверніть на плодоніжку: вона має бути цілою та міцно триматися. Обламаний хвостик – це рана, через яку плід швидко інфікується.

Із відібраними яблуками потрібно провести обов’язкову процедуру. Ніколи не мийте яблука водою, адже це змиває природний восковий шар, що захищає плід. Замість цього візьміть чисту суху ганчірку, злегка змочіть її у слабкому розчині харчової соди – 1 чайна ложка на літр води. Дбайливо протріть кожне яблуко. Сода створить лужне середовище, в якому гинуть спори грибків, що могли залишитися на шкірці. Це проста, але неймовірно ефективна дезінфекція.

Ідеальні умови для зберігання яблук

Коли яблука пройшли підготовку, саме час облаштувати для них комфортне житло. Ідеальні умови для зберігання яблук – це темрява, прохолода та стабільність.