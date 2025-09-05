Будуть свіжими до весни: корисні поради, як зберегти яблука
Плануєте насолоджуватися соковитими яблуками всю зиму та до весни? Є кілька простих, але ефективних способів, які допоможуть зберегти врожай свіжим та без втрат. Pixel Inform розповідає, як сортувати яблука та зберігати упродовж зими.
Як підготувати яблука до зимівлі?
На зберігання йдуть лише ідеальні кандидати: цілі, без подряпин, вм’ятин чи слідів від шкідників. Особливу увагу зверніть на плодоніжку: вона має бути цілою та міцно триматися. Обламаний хвостик – це рана, через яку плід швидко інфікується.
Із відібраними яблуками потрібно провести обов’язкову процедуру. Ніколи не мийте яблука водою, адже це змиває природний восковий шар, що захищає плід. Замість цього візьміть чисту суху ганчірку, злегка змочіть її у слабкому розчині харчової соди – 1 чайна ложка на літр води. Дбайливо протріть кожне яблуко. Сода створить лужне середовище, в якому гинуть спори грибків, що могли залишитися на шкірці. Це проста, але неймовірно ефективна дезінфекція.
Ідеальні умови для зберігання яблук
Коли яблука пройшли підготовку, саме час облаштувати для них комфортне житло. Ідеальні умови для зберігання яблук – це темрява, прохолода та стабільність.
Температура та вологість. Оптимальний режим – це температура в межах +2-4°C та відносна вологість повітря 85-95%. Якщо буде тепліше – яблука просто почнуть «дихати» активніше, втрачати вологу та в’янути. А якщо буде занадто сухо – вони зморщаться.
Правильна тара. Не можна зберігати яблука в поліетиленових пакетах, адже плоди швидко згниють. Найкращий вибір – дерев’яні ящики або картонні коробки з отворами для вентиляції. Дно стінки варто вистелити папером або тирсою.
Принцип добросусідства. Важливо не складати яблука впритул одне до одного. Кожен шар необхідно перекладати папером, картоном або деревною стружкою. Таким чином ви зможете вберегти інші яблука, якщо одне яблуко раптом почне псуватися. Також важливо зберігати різні сорти окремо.
Регулярна ревізія. Раз на два-три тижні перевіряйте свої запаси та прибирайте будь-які плоди з ознаками псування.