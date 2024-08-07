Осінні і зимові сорти яблук збирають в період знімної стиглості

Якщо ви хочете, щоб яблука стояли довше або зберегти їх на зиму, тоді потрібно вчасно зібрати плоди, щоб вони не переспіли.Коли це варто робити і як перевірити, чи готові яблука до збору, пише «Фермер».

4 ступеня стиглості яблук

Споживчо стиглі плоди годяться лише для використання в свіжому вигляді. Їх можна використовувати в їжу лише протягом трьох тижнів після збору, а значить, зберігатися вони не будуть. Для тих, хто планує заготовку варення і компотів, важливо зібрати плоди в період технічної стиглості. Вона настає приблизно за тиждень до споживчої. Вчасно зібрані плоди не втратять свою форму в процесі варіння і консервування.

Фізіологічної зрілість яблук передбачає, що насіння в плодах стали коричневими і придатні для збору і підготовки до посіву. Самі ж фрукти вже далеко не такі смачні, як в період споживчої зрілості.

Осінні і зимові сорти яблук збирають в період знімної стиглості, коли плоди готові до тривалого зберігання. Дуже важливо не упустити час, тому що кожен тиждень зволікання зменшує здатність зберігатися. Попри те, що зволікати зі збором плодів не рекомендується, переконайтеся, що ваші плоди дозріли. Знявши з дерева нестиглі яблука, ви не тільки позбавите плоди належного смаку і аромату, але і втратите можливість насолоджуватися свіжими фруктами.

Час збору плодів

Найкращий спосіб визначити, коли збирати врожай яблук і груш – відрахувати кількість днів дозрівання, вказане в описі сорту, від початку цвітіння дерева. Звичайно, погода часом підносить сюрпризи, тим самим вносячи свої корективи, але зазвичай різниця між очікуваною датою дозрівання фруктів і їх реальної стиглістю лише кілька днів.

Як визначити, що час знімати урожай

Справжні терміни дозрівання плодів залежать від багатьох факторів. Погодні умови дуже впливають на якість плодів. Часті рясні дощі і прохолодна погода сприяють водянистості плодів і невираженості смаку, втрати цукру і вітамінів. Якщо ж літо було холодним, приготуйтеся до того, що фрукти будуть зріти довше, якщо зовсім не залишаться недозрілими. Є різні способи, що дозволяють визначити, що яблука досягли знімної зрілості:

легкість відриву: плід повинен відриватися без зусилля, одним рухом. Якщо яблуко тримається на гілці міцно, швидше за все, знімати урожай ще рано;

поява падалиці: ви зрозумієте, що пора знімати яблука, коли вони почнуть падати на землю. При цьому не йдеться про гнилі або хворі плоди. Про час, коли можна знімати груші і яблука з дерева, свідчать падаючі здорові, міцні плоди;

хімічний тест: визначити, коли знімати яблука на зберігання, допоможе простий хімічний тест. Розріжте яблуко і нанесіть на нього йодний розчин. Якщо м'якоть залишилася білою, значить, яблуко повністю дозріло; почорніла – збирати урожай поки рано;

колір шкірки: як правило, після досягнення знімної зрілості, забарвлення яблука у плодоніжки стає трохи світліше. Шкірка перезрілого плода набуває фіолетового відтінку, а м'якоть стає насичено-жовтою;

м'якість яблука: натисніть на яблуко пальцем. На стиглому плоді повинні залишатися вм'ятини. Якщо при натисканні шкірка лопнула, значить, плоди переспіли. Не відкладаючи в довгий ящик, пускайте їх в переробку;

зрілість насіння: якщо на розрізі плоду видно дозрілі темно-коричневі насінини, значить, яблука готові до збирання;