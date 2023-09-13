Осінні тренди 2023

Осінь – час, коли люди активно оновлюють гардероб. Прохолодна погода буквально спонукає одягтися тепліше, щоб не захворіти.

Для тих, хто хоче підібрати одяг за сезоном і виглядати стильно шопінг-центр «Територія мінімальних цін» склав гардероб трендових речей, які утеплять і підкреслять індивідуальність. Актуальні осінні повсякденні образи складаються зі штанів або джинсів, світшотів та худі, курток та кросівок, зазначають у шопінг-центрі.

Оновлюйте гардероб разом з «Територією мінімальних цін»

Робимо акцент на куртки

Цього сезону саме куртки додадуть стилю нового рівня. Серед трендових фасонів – класичні шкірянки, так звані «косухи» та «авіатори».

Окраса демісезону – стьобані куртки, кажуть у «Території мінімальних цін». При цьому актуальними є як короткі, так і подовжені моделі з принтами та у яскравих кольорах. Однак не втратили актуальності також джинсові та замшеві куртки.

Які куртки в тренді цього сезону

Джинси потрібні на всі випадки життя

Денім, мабуть, ніколи не вийде з моди. Ця тканина відома своїм комфортом, міцністю матеріалу і легкістю у догляді. Цієї осені джинсові речі просто вражають різноманіттям стилів і відтінків. Основні показники тренду:

висока посадка,

прямий крій,

укорочений фасон.

Модні дизайнери у своїх колекціях віддають перевагу стилю Mom Fit – цей крій пасує людям із будь-яким типом фігури. Крім того, у моду повернулися кльош, кюлоти й палаццо.

Джинсові штани прямих фасонів на піку популярності

Увага поціновувачів моди цього сезону прикута до деталей – великих кишень, потертостей та принтів, що робить джинси цікавішими. До слова, у магазинах «Територія мінімальних цін» ціна на такі моделі стартує від 249 гривень.

Комфорт – це стильно: у моді спортивні штани

Як і світшоти, м’які трикотажні штани стали вже певним символом стилю та легкості. Цього сезону моделей стало ще більше – від вузьких на манжетах внизу до широких, на кшталт палаццо. Оздоблені декоративними стрічками, кишенями та фурнітурою, у незвичних кольорах та з тканин різних текстур – щоб кожен знайшов те, що припало до душі.

Спортивні штани залишаються у тренді цієї осені

Світшоти та худі – зручність у кожному русі

Окрім комфорту та затишку, серед переваг світшотів та худі є те, що вони зберігають тепло, не створюють «парникового» ефекту і не коляться. Через свою зручність вони давно вийшли з рамок спортивного одягу – зараз їх носять політики, бізнесмени та відомі зірки.

Світшоти та худі забезпечать затишок в осінні прохолодні дні

Беззаперечним трендом стали патріотичні світшоти. А популярні моделі деякі стилісти радять носити не лише зі штанами, а й зі спідницями. До слова, ціни на худі та вітшоти у «Території мінімальних цін» стартують від 499 гривень.

Кросівки – ваш комфорт цієї осені

Кросівки давно стали обов'язковим атрибутом модного образу. Цієї осені в тренді кросівки зі спортивними елементами, як-от товста або висока підошва та вставки виразних кольорів.

Саме ці деталі додадуть стилю і зроблять осінній образ виразнішим. Особливість сезону – носити кросівки з оригінальними шкарпетками – різнокольоровими або ж однотонними.

Кросівки залишаються незмінним атрибутом осінніх образів

Зауважимо, що всі трендові речі цієї осені можна вибрати у шопінг-центрах «Територія мінімальних цін». Загалом їх налічується 17 по всій Україні.

Крім того, будь-яку річ можна замовити онлайн. Місія фірмової мережі – дарувати задоволення від життя, створюючи простір вдалих покупок для всієї родини за розумною ціною.