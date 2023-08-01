«Табір живої історії» запрошує на лекторій та майстер-класи

З 3 до 6 серпня у селі Урич на Львівщині відбудеться традиційна зустріч поціновувачів середньовічної історії і лицарських реконструкцій, яка щороку відбувається у форматі фестивалю «Тустань». Цього року заплановані події будуть менш масштабні, це буде «Табір живої історії» в науково-популярному форматі для відчуття та пізнання епохи із обговоренням проблем збереження культурної спадщини.

Гостей розважатимуть майстер-класами, лекціями, навчатимуть стройової підготовки. Запланований також штурм фортеці.

Табір складатиметься з:

майстерень – кузні, столярної, текстильної, художньої, гончарної, обробки шкіри;

бойової частини – маневрів, поєдинків, лучного турніру;

експериментальної частини – випалу місцевої руди, лекторію;

традиційних заходів – лучного тиру, коней, фото в обладунках, боїв на м’яких мечах.

«Щороку у серпні фортеця Тустань оживає – непомітна машина часу переносить відвідувачів у середні віки, де вони насолоджуються духом давнини. В різні роки цей захід мав різні формати та концепції. В умовах пандемії, а тепер повномасштабної війни, ми робимо більший наголос на пізнанні та відчуттях епохи. Тож запрошуємо долучитись до "Табору живої історії" в науково-популярному форматі, де, зокрема, будуть активно обговорюватись проблеми та виклики зі збереження культурної спадщини», – зазначили організатори.

У четвер, 3 серпня, заплановане знайомство з історією лучної справи, особливостями давнього малярства, виготовлення списів, кінною справою середньовіччя, а також методами відтворення середньовічних страв.

У п’ятницю, 4 серпня, гостей запрошують на стройову підготовку, гончарні ремесла, писанкарство, прядіння вовни, історію лучної справи з практичною частиною, формотворення гончарного посуду.

У суботу, 5 серпня, у таборі відбудеться стройова підготовка, майстерня співу від гурту «Жива», ліпка «джгутиковим методом», ознайомлення із кінною справою середньовіччя, прядіння вовни, методика двобоїв на різних видах середньовічної зброї, дитячий і дорослий штурми фортеці.

У неділю, 6 серпня, гості зможуть взяти участь у лекторіях, двобоях на різних видах середньовічної зброї, ліпці «джгутиковим методом», дитячому штурмі фортеці та ще раз зайнятися лучною справою з практичною частиною.

«"Табір живої історії" в Тустані – це захід, на якому відвідувачі матимуть нагоду набратись сил, відпочити в приємній атмосфері разом з командою реконструкторів, археологів, майстрів ремісників, дізнатись багато цікавого і пізнавального та обмінятись власним досвідом у сфері збереження культурної спадщини», – підсумували організатори, до яких входять працівники заповідника «Тустань» та клуб історичної реконструкції «Чорна Галич».

Вартість входу у цей вікенд така сама, як і в звичайний день: повний – 85 грн, пільговий – 45 грн. Детальна програма тут.