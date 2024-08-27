Серед продуктів, які нормалізують холестерин і полішшують здоров'я серця. є різноманітні ягоди

Підтримка нормального рівня холестерину має важливе значення для зниження ризику серцево-судинних захворювань, однієї з головних причин смерті в усьому світі. Холестерин – це жирна речовина, яка циркулює у крові, і хоча він потрібний організму для побудови клітин, занадто багато «поганого» холестерину (ЛПНЩ) може закупорити артерії та збільшити ризик серцевих проблем. З іншого боку, «хороший» холестерин (ЛПВЩ) допомагає виводити «поганий» холестерин із кровотоку. Включення в щоденний раціон корисних для серця продуктів, які знижують рівень «поганого» і підвищують рівень «хорошого» холестерину, є простим і ефективним способом захисту серця, повідомляє She Finds.

Дієтологиня Крутіка Нанаваті назвала продукти, які не тільки сприяють підвищенню рівня холестерину, але й мають низку додаткових переваг для здоров’я. Ось шість потужних добавок, які варто включити у свій раціон для поліпшення здоров’я серця.Одним із зручних способів включити ці інгредієнти у свій раціон – додавати їх до коктейлів.

1. Вівсянка

Вівсяна каша – багате джерело розчинної клітковини, яка, як відомо, знижує рівень ЛПНЩ (поганого) холестерину. «Коли ви додаєте вівсянку до свого коктейлю, ви забезпечуєте організм здоровою дозою розчинної клітковини, яка може допомогти покращити ваш профіль холестерину», – пояснює Нанаваті. Розчинна клітковина зв’язується з холестерином у травному тракті, зменшуючи його всмоктування та допомагаючи підтримувати артерії чистими.

2. Насіння чіа. Насіння чіа є ще одним чудовим джерелом розчинної клітковини, а також омега-3 жирних кислот і антиоксидантів. «Це крихітне насіння має потужний удар для здоров’я серця», — каже дієтологиня. Омега-3, які містяться в насінні чіа, допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ, а антиоксиданти захищають клітини від пошкодження. Як бонус, насіння чіа також дають змогу довше відчувати ситість. Вони чудово підходять для схуднення.

3. Насіння льону

Насіння льону наповнене омега-3 жирними кислотами, які можуть допомогти знизити рівень холестерину ЛПНЩ і підвищити рівень холестерину ЛПВЩ. Дієтологиня Нанаваті радить подрібнити насіння льону перед тим, як додавати його у коктейль, щоб покращити засвоюваність і розкрити повну поживну користь.

4. Горіхи та насіння Мигдаль, волоські горіхи, інші горіхи та насіння є хорошими джерелами корисних жирів і клітковини. «Вони можуть сприяти зниженню рівня холестерину ЛПНЩ і допомогти почуватися ситими та задоволеними», — каже Нанаваті. Корисні жири в горіхах сприяють здоров’ю серця, покращуючи рівень холестерину та знижуючи ризик серцевих захворювань.

5. Ягоди

Ягоди, включно з чорницею, полуницею та малиною, багаті антиоксидантами, які життєво необхідні для захисту серця. «Антиоксиданти допомагають зменшити окислювальний стрес і запалення, які можуть сприяти серцевим захворюванням», – пояснює Нанаваті. Ягоди також додають коктейлям природну солодкість і освіжаючий смак.

6. Авокадо. Авокадо містить корисні для серця мононенасичені жири, які допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ. Авокадо не тільки сприяє підвищенню здорового холестерину, але й додає кремову текстуру коктейлю. Завдяки поєднанню здорових жирів і основних поживних речовин авокадо є ідеальним доповненням до будь-якого корисного для серця коктейлю.

Додаючи ці інгредієнти у щоденний раціон, ви зможете підтримувати рівень холестерину та загальне здоров’я серця. Дієтологиня радить експериментувати з різними комбінаціями цих інгредієнтів, щоб знайти свій улюблений смак, даючи при цьому своєму серцю необхідні поживні речовини.