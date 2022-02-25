Школи Чернівецької області від понеділка, 28 лютого, йдуть на двотижневі канікули. Таке рішення прийняли у зв’язку з воєнним станом. Про перехід буковинських шкіл на канікули повідомила сьогодні, 25 лютого прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

«Школи та заклади професійно-технічної освіти Буковини йдуть на двотижневі канікули. Такі рекомендації дало Міністерство освіти й науки України у зв’язку з воєнним станом. Крім того, МОН рекомендувало також припинити освітній процес у дитячих садках. Перед початком канікул у закладах освіти повинні провести онлайн-інструктажі з техніки безпеки», – йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.

Зазначимо, вчора, 24 лютого, школи перевели на дистанційне навчання. Натомість деякі школи й далі працювали в очному режимі.

Нагадаємо, Чернівці приймають переселенців з інших регіонів України. Допомогти евакуйованим можуть усі чернівчани, а саме надати прихисток у своїх помешканнях, або ж пожертвувати речі першої потреби.

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