13–14 квітня школи Рівненської громади працюватимуть у дистанційному форматі. Відповідне рішення ухвалили педагогічні ради гімназій та ліцеїв. Про це у четвер, 9 квітня, повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

«Заклади загальної середньої освіти нашої громади визначилися з формою організації освітнього процесу під час Великодніх свят і ухвалили рішення про дистанційне навчання 13 та 14 квітня», – зазначив Віктор Шакирзян.

Зауважимо, що школи Луцька також перевели на дистанційний формат навчання у понеділок, 13 квітня. Таке рішення ухвалили після опитування батьків, яке показало, що значна частина учнів не відвідуватиме заняття очно через сімейні поїздки та святкування за містом.

Цьогоріч Православна церква України та Українська греко-католицька церква святкують Великдень 12 квітня. З розкладом святкових богослужінь у храмах Рівного можна ознайомитися у матеріалі ZAXID.NET.