Розклад святкових богослужінь у церквах Рівного на Велику суботу та Великдень
У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Рівного.
Свято-Покровський Кафедральний Собор (вул. Соборна, 6)
11 квітня: Велика субота
- 09:00 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 11:00 –23:00 – освячення пасок;
- 21:00 – читання Діянь святих апостолів.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 06:30 – Полуношниця;
- 07:00 – утреня;
- 08:00 – літургія св. Іоана Золотоустого;
- 17:00 – Велика вечірня.
Свято-Воскресенський кафедральний собор (вул. Соборна, 39)
11 квітня: Велика субота
- 07:00 – літургія св. Василія Великого, сповідь;
- 23:30 – пасхальне богослужіння, освячення пасок.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 05:00–09:00 – освячення пасок;
- 16:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Троїцький храм, Басів Кут (вулиця Басівкутська, 60)
11 квітня: Велика субота
- 15:00, 17:00, 19:00 – освячення пасок;
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – пасхальна утреня, часи, божественна Літургія за чином святителя Іоана Золотоустого (освячення пасхальних кошиків близько 04:00).
- 17:00 – вечірнє богослужіння.
Свято-Вознесенський собор (вулиця В'ячеслава Липинського, 20)
11 квітня: Велика субота
- 08:00 – літургія, сповідь та причастя;
- 14:00 – освячення пасок;
- 21:00 – початок читання Діянь святих апостолів;
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – пасхальна рання;
- 01:30 – божественна літургія;
- 03:00 – освячення пасхальних приношень.
Єпархіальний храм святого Миколая (вулиця Словацького, 12)
11 квітня: Велика субота
- 23:00 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 05:00 – пасхальна рання;
- 06:30 – літургія;
- 08:00 – освячення пасхальних кошиків.
Храм 40 мучеників Севастійських (вулиця Степана Бандери, 62Б)
11 квітня: Велика субота
- 09:00 – сповідь, причастя;
- 13:00–18:00 – освячення великодніх кошиків;
- 22:00 – повторне освячення великодніх кошиків;
- 23:00 – внесення плащаниці, початок богослужіння.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 10:00 – освячення великодніх кошиків;
- 15:00 – пасхальна вечірня.
