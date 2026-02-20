З понеділка, 23 лютого, школи Рівного відновлюють очне навчання після двох тижнів карантину. Відповідне рішення ухвалили з огляду на зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Про це у пʼятницю, 20 лютого, повідомив секретар Рівненської міськради Віктор Шакирзян.

За його словами, ситуація із захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції поступово стабілізується. Кількість хворих серед дітей зменшується. Позитивну динаміку підтвердили й в управлінні освіти за результатами щоденного моніторингу у ліцеях і гімназіях громади.

«На позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС ухвалили рішення, що з 23 лютого у закладах загальної середньої освіти навчальний процес відновлюється у звичному очному форматі», – повідомив Віктор Шакирзян.

Нагадаємо, з 9 до 20 лютого всі школи Рівненської громади працювали дистанційно через складну епідеміологічну ситуацію. Цьогоріч від ускладнень грипу померла 47-річна місцева жителька. За інформацією лікарів, вона була невакцинована та пізно звернулася по медичну допомогу.