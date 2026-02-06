Усі школи Рівненської громади з 9 до 13 лютого працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Про це у п’ятницю, 6 лютого, повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

За його інформацією, ситуацію із захворюваністю на грип та ГРВІ на території Рівненської громади визнали епідемічною. Упродовж останніх семи днів до медичних закладів звернулися майже 3 тис. мешканців, з них 68,8% – діти.

У закладах освіти щоденно моніторитимуть відвідуваність і фіксуватимуть кількість учнів, які відсутні через хворобу.

Ліцеї та гімназії громади навчатимуться онлайн упродовж тижня – з 9 по 13 лютого 2026 року. Після цього комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повторно збереться, щоб ухвалити рішення про продовження дистанційного навчання або повернення до очного формату.