Раніше ЗМІ підрахували, що зведення доріг за програмою «Велике будівництво» відбувається з переплатою від 10% до 40%»

Ініційований президентом України Володимиром Зеленським проект «Велике будівництво» дозволяє в умовах світової кризи тримати нормальний рівень ВВП. А повідомлення про зведення доріг із переплатою повинні належним чином перевірятися правоохоронними органами. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Стосовно маніпулятивних звинувачень, то у кого є дані – будь ласка, в правоохоронні органи, НАБУ, ДБР, зараз новоутворене Бюро економічної безпеки. Без проблем, звертайтеся! Ми з задоволенням надаємо повне сприяння зі сторони уряду всім правоохоронним органам для того, щоб порушень бюджетного законодавства, корупції, крадіжок в нашій країні не було», – прокоментував прем’єр-міністр поширену у ЗМІ інформацію стосовно «зведення доріг із переплатою від 10% до 40%» за програмою «Велике будівництво».

Денис Шмигаль також зазначив, що програма президента на сьогодні є одним із важливих і показових проектів, які «розганяють» українську економіку та в умовах світової кризи дають змогу тримати нормальний рівень ВВП.

«Він лише за 2 роки продемонстрував результат. Я буквально за 2 тижні 6 областей об’їхав. В усіх областях за цей рік збудовано значно більше, ніж за всі попередні роки і разом з минулим роком, коли ми дійсно в межах цієї програми теж зробили дуже багато. Тобто є і візуально сприйняття того, що ми дійсно будуємо і дороги, і мости, інфраструктуру, школи, садочки», – розповів прем’єр.

Денис Шмигаль нагадав, що наразі розпочався проект «Велика реставрація». За його словами, завдяки таким проектам українська економіка змогла м’якше економічно пройти ось цей період коронакризи минулого року, оскільки це кошти, які увійшли як інвестиції в економіку, допомогли втриматися бізнесу, «створили певний мультиплікатор, коли гроші через великі компанії підтримали малий і середній бізнес».

Зауважимо, що раніше журнал «НВ» повідомляв, що переплата на тендерах «Укравтодору» становить від 10% до 40%. Причина – обмежене коло учасників торгів. Видання, зокрема, посилається на джерело «Наші гроші», яке провело власний аналіз того, як відбуваються процедури закупівлі послуг дорожніх підрядників у межах «Великого будівництва». Повідомлялося, що окремою проблемою «Великого будівництва» є бізнес субпідрядів: це коли великі учасники дорожніх тендерів виграють контракти, а потім дроблять їх і перепродують субпідрядникам, заробляючи на цьому маржу. Це призводить до подорожчання ремонту і будівництва 1 км доріг в Україні на 40%.

За даними видання, у серпні 2021-го уже залучений бюджет «Великого будівництва» становив 50,3 млрд грн: «Це і кошти держскарбниці, і залучені кредити. До кінця року обсяг фінансування зросте в два рази».

Проєкт «Велике будівництво» – масштабна розбудова якісної інфраструктури України. Мова йде про дороги, школи, дитсадки, центри екстреної медичної допомоги та стадіони.

Основне завдання проекту в 2021 році – будівництво чи реконструкція 6,6 тис. км доріг, 74 шкіл, 54 дитсадків, 28 медичних закладів, понад 140 приймальних відділень та 340 медичних амбулаторій у сільській місцевості, 24 басейнів та 78 інших спортивних об’єктів та по всій країні.