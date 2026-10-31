Домашнє шоколадне печиво можна приготувати без молока та масла. Для цього рецепта вам знадобиться звичайна газована мінеральна вода, яка допоможе зробити випічку розсипчастою. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти Борошно 250 г Розпушувач 1 ч. л. Какао-порошок 20 г Цукор 90 г Цукор ванільний 10 г Сіль 1 г Олія соняшникова рафінована 60 мл Вода мінеральна газована 40 мл Яйця 1 шт Шоколад 50 г

Спосіб приготування:

Крок 1 У глибокій мисці збийте яйце із цукром до однорідності. Додайте ванільний цукор, дрібку солі та олію. Добре перемішайте, а потім влийте мінеральну воду і знову перемішайте.

Крок 2 В окремій посудині просійте борошно, розпушувач і какао. Поступово додайте суху суміш до рідких інгредієнтів. Спочатку перемішуйте вінчиком, а коли тісто загусне – ложкою.

Крок 3 Шоколад подрібніть ножем на невеликі шматочки та додайте до тіста. Перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися. Готова маса буде м’якою, трохи липкою, але з неї буде легко формувати печиво. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати