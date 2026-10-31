Шоколадне печиво на мінеральній воді. Рецепт дня
Домашнє шоколадне печиво можна приготувати без молока та масла. Для цього рецепта вам знадобиться звичайна газована мінеральна вода, яка допоможе зробити випічку розсипчастою. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Борошно
|250 г
|Розпушувач
|1 ч. л.
|Какао-порошок
|20 г
|Цукор
|90 г
|Цукор ванільний
|10 г
|Сіль
|1 г
|Олія соняшникова рафінована
|60 мл
|Вода мінеральна газована
|40 мл
|Яйця
|1 шт
|Шоколад
|50 г
Спосіб приготування:
Крок 1
У глибокій мисці збийте яйце із цукром до однорідності. Додайте ванільний цукор, дрібку солі та олію. Добре перемішайте, а потім влийте мінеральну воду і знову перемішайте.
Крок 2
В окремій посудині просійте борошно, розпушувач і какао. Поступово додайте суху суміш до рідких інгредієнтів. Спочатку перемішуйте вінчиком, а коли тісто загусне – ложкою.
Крок 3
Шоколад подрібніть ножем на невеликі шматочки та додайте до тіста. Перемішайте, щоб вони рівномірно розподілилися. Готова маса буде м’якою, трохи липкою, але з неї буде легко формувати печиво.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте духовку до 180 °C. Деко застеліть пергаментом. Злегка змастіть руки олією та сформуйте з тіста невеликі кульки. Викладіть їх на деко на відстані одна від одної й приплюсніть чайною ложкою, щоб вийшло печиво завтовшки 1–2 см. Випікайте 10–12 хв.