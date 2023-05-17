Олаф Шольц покидає прес-конференцію на полях саміту Ради Європи в Рейк’явіку, Ісландія, 17 травня 2023

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить участі своєї країни в дебатах про створення альянсу для постачання західних винищувачів в Україну, пише «Європейська правда» з посиланням на німецьке видання Tagesschau.

У середу, 17 травня, Шольц відповів на запитання, чи Німеччина братиме участь у спільному альянсі, який оголосили Нідерланди, Велика Британія і Франція, з підготовки пілотів винищувачів і постачання винищувачів.

«Ми зосередилися на тому, що ми робимо. Це дуже актуально зараз для здатності України захищати себе», – сказав Шольц у Рейк'явіку в кулуарах саміту Ради Європи.

Він згадав про постачання танків, технічне обслуговування систем озброєнь, боєприпасів і посилення протиповітряної оборони від російських атак. Німеччина вже взяла на себе подальші зобов'язання в цих сферах, зазначив канцлер.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 травня прем'єр-міністри Британії та Нідерландів за підсумками зустрічі на полях саміту Ради Європи у Рейк’явіку домовились очолити «коаліцію винищувачів» для надання Україні F-16. У вечірньому зверненні у вівторок президент Володимир Зеленський оголосив, що Британія й Нідерланди, а також Франція долучились до «коаліції винищувачів».

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна готова й надалі передавати Україні винищувачі МіГ-29, однак не готова віддати F-16, оскільки їх у неї не так багато.