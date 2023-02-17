Шольц закликав партнерів негайно відправити танки Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні. Про це канцлер сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє «Європейська правда».

Шольц заявив, що сьогодні Німеччина пропонує лідерство у сфері безпеки.

«Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина», – сказав Шольц.

Він закликав партнерів, які можуть відправити танки західного зразка в Україну, зробити це.

«Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це зараз. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів», – сказав канцлер Німеччини.