Шпинатний рулет з лососем. Рецепт дня0
Яскравий шпинатний рулет із лососем – це ніжна та ефектна закуска, яка чудово підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері. Завдяки чудовому поєднанню смаків, ця страва виходить насиченою та кремовою. Рецепт від Дарії Карпінської.
Інгредієнти
|Свіжий шпинат
|100 г
|Яйця
|3 шт
|Борошно
|50 г
|Крем-сир
|200-300 г
|Слабосолоний лосось
|200 г
|Сіль
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Шпинат залийте кип’ятком на 1 хвилину, злийте воду через сито та добре позбавте шпинат від вологи, після чого повністю охолодіть.
Крок 2
Відділять жовтки від білків. Жовтки зі шпинатом збийте заглибним блендером до однорідності, після чого додайте просіяне борошно.
Крок 3
До білків додайте дрібку солі та збийте до стійких піків.
Крок 4
У три етапи вводьте шпинатну суміш до збитих білків, обережно перемішуючи лопаткою.
Крок 5
Викладіть тісто на пергамент і випікайте при 180°C близько 10 хвилин.
Крок 6
На вже охолоджений корж викладіть крем-сир та лосось, закрутіть рулетом та поставте в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.