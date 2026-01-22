Яскравий шпинатний рулет із лососем – це ніжна та ефектна закуска, яка чудово підходить як для святкового столу, так і для звичайної вечері. Завдяки чудовому поєднанню смаків, ця страва виходить насиченою та кремовою. Рецепт від Дарії Карпінської.

Інгредієнти

Свіжий шпинат 100 г Яйця 3 шт Борошно 50 г Крем-сир 200-300 г Слабосолоний лосось 200 г Сіль до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Шпинат залийте кип’ятком на 1 хвилину, злийте воду через сито та добре позбавте шпинат від вологи, після чого повністю охолодіть.

Крок 2 Відділять жовтки від білків. Жовтки зі шпинатом збийте заглибним блендером до однорідності, після чого додайте просіяне борошно.

Крок 3 До білків додайте дрібку солі та збийте до стійких піків.

Крок 4 У три етапи вводьте шпинатну суміш до збитих білків, обережно перемішуючи лопаткою.

Крок 5 Викладіть тісто на пергамент і випікайте при 180°C близько 10 хвилин.