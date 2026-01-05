Насправді існують альтернативні підходи, які дозволяють відкрити вино без штопора

Ситуація, коли під рукою немає штопора, трапляється частіше, ніж здається. Пляшка вина може опинитися на столі під час подорожі, переїзду або несподіваної зустрічі гостей. У такі моменти багато хто шукає швидке рішення, не замислюючись про безпеку чи ефективність. Насправді існують альтернативні підходи, які дозволяють впоратися з цим завданням без спеціального інструмента. Про них пише УНІАН.

Як відкрити вино ключем

Один із найпопулярніших і доступних способів. Підійде міцний металевий ключ із зубцями. Його потрібно вставити збоку в корок під кутом приблизно 45 градусів. Ключ повільно заглиблюють, злегка похитуючи, щоб він увійшов якомога глибше. Після цього ключ використовують як важіль: обережно тягнуть корок угору, одночасно провертаючи пляшку або сам ключ. Корок виходить поступово, без різких рухів.

Як скористатися шурупом і молотком

Якщо є довгий шуруп і молоток або викрутка, цей спосіб вважається одним із найнадійніших. Шуруп вкручують точно в центр корка, залишаючи зверху кілька сантиметрів. Потім за виступаючу частину обережно тягнуть молотком або руками, використовуючи принцип витягування цвяха. Корок виходить рівно.

Відкривання за допомогою ножа і виделки

Спочатку гострим ножем роблять акуратний отвір у корку. Далі ніж вставляють між зубцями виделки, щоб утворився жорсткий важіль. Повільно провертаючи пляшку, одночасно тягнуть корок угору. Важливо не тиснути різко, щоб корок не розламався.

Використання велосипедного насоса

Якщо є насос із тонкою голкою, її обережно вставляють між корком і склом. Починають повільно накачувати повітря. Тиск усередині пляшки поступово виштовхує корок назовні. Зазвичай достатньо кількох рухів, важливо не перестаратися.

Нагрівання горлечка пляшки

Горлечко пляшки нагрівають запальничкою або іншим джерелом тепла, тримаючи його на безпечній відстані. Повітря між вином і корком розширюється, через що корок починає рухатися вгору. У цей момент пляшку не можна спрямовувати на людей або крихкі предмети, оскільки корок може різко вискочити.

Проштовхування корка всередину

Цей варіант підходить, якщо корок щільний і не кришиться. Його проштовхують у пляшку довгим твердим предметом, наприклад ложкою або ручкою. Перед цим варто переконатися, що корок чистий, щоб він не зіпсував напій.

Використання взуття як амортизатора

Пляшку поміщають у взуття з м’якою підошвою так, щоб дно щільно прилягало. Потім легкими ударами об стіну створюють тиск, через який корок починає виходити назовні. Як тільки він з’явиться, його витягують рукою. Важливо діяти повільно й контролювати процес.