У найближчі кілька днів синоптики оголосили у Львові та області штормове попередження. При цьому максимальна температура повітря становитиме 20°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, на всій території Львівської області у четвер та п’ятницю, 8 та 9 вересня, прогнозують грози, пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі 10-15 °С, вдень 15-20 °С тепла.

У суботу, 10 вересня, вдень у Львові очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 °С тепла.

В неділю, 11 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду, впродовж дня йтиме сильний дощ, який послабшає ближче до вечора. Температура вночі 11-13 °С, вдень 12-13 °С.