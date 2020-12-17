У четвер, 17 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про штрафування підприємців за допуск людей без масок у будівлі і транспорт.

За ухвалення змін до закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)" (№ 3890) проголосував 241 народний депутат.

Законом передбачено, що до підприємств, установ та організацій, які порушили карантинний режим і допустили в приміщення осіб без масок відтепер будуть застосовуватись штрафні санкції.

Підприємці сплачуватимуть штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 грн до 5100 грн.

Такий же штраф передбачено і за обслуговування споживачів без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, штрафи за появу без маски в публічних місцях почали діяти в Україні з 21 листопада. Згідно з новим законом, за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски доведеться сплатити штраф у сумі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 грн. Закон чітко визначає, що маска має закривати ніс і рот.