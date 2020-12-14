На порушників маскового режиму в публічних місцях правоохоронці склали вже 32 тис. адміністративних протоколів від початку дії нового закону, який дозволяє штрафувати людей без масок на місці. Таким чином порушники маскового режиму сплатили до бюджету 465 тис. грн штрафів, повідомив Заступник директора Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало в коментарі «Українській правді».

Як повідомив офіс президента з посиланням на інформацію від Національної поліції, 14 тис. людей оштрафували за відсутність масок за минулий тиждень.

Нагадаємо, штрафи за появу без маски в публічних місцях почали діяти в Україні з 21 листопада. Згідно з новим законом, за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без респіратора чи захисної маски доведеться сплатити штраф у сумі від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 170 до 255 грн. Закон чітко визначає, що маска має закривати ніс і рот.

Штраф накладають як поліцейські, так і представники епідемічного контролю чи органів місцевого самоврядування. При цьому сплата штрафу здійснюється на місці.