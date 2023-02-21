Заміна ураженого колінного суглоба на штучний – ендопротез, стає рятівною, коли консервативне лікування недоцільне або не забезпечує необхідного результату. Однак встановити доцільність операції може тільки досвідчений фахівець. До того ж ендопротезування має ряд особливостей, про які варто знати тим, кому призначили цю процедуру.

Як підготуватися до операції, як вона відбувається та скільки після неї потрібно часу на повернення до звичного життя, розповів доктор медичних наук, ортопед-травматолог вищої категорії Вадим Григорович Луцишин.

Доктор медичних наук, ортопед-травматолог вищої категорії Вадим Григорович Луцишин

Вадиме Григоровичу, розкажіть коли необхідно проводити ендопротезування колінного суглоба?

Існує кілька станів, коли таке втручання необхідне. Найчастіше ендопротезування проводять при:

післятравматичному остеоартрозі 3 – 4 стадії;

деформуючому артрозі 3 –4 стадії;

ревматоїдному артриті;

дисплазії суглоба;

асептичному некрозі;

неправильно зрощеному переломі;

новоутворенні в ділянці суглоба.

Перед ендопротезуванням лікар повинен направити пацієнта на спеціальні тести та обстеження. Якщо доцільність операції виправдана, починається підготовка до операції.

Чи потрібна якась особлива підготовка до ендопротезування?

Перед ендопротезуванням потрібно провести ретельну діагностику стану суглоба та здоров’я пацієнта в цілому.

У цьому плані Центр сучасної хірургії Spinex має суттєву перевагу. Тут проводять передопераційне 3D-моделювання. КТ та МРТ знімки пацієнта завантажують у спеціальну комп’ютерну програму, вона обробляє їх та створює об’ємну модель, з якою лікар може працювати.

Саме це 3D-дослідження дає змогу:

розглянути суглоб з усіх боків;

у віртуальному просторі спланувати операцію і підібрати оптимальний протез;

підвищити ефективність протезування;

скоротити час операції та мінімізувати ризик ускладнень.

Перед ендопротезуванням потрібно провести ретельну діагностику стану суглоба

А як відбувається заміна суглоба?

Залежно від ступеня пошкодження суглоба, може проводитися як часткове, так і тотальне ендопротезування.

При частковому (одновиростковому, унікондилярному) відбувається видалення пошкодженого хряща та частини кісткової тканини внутрішнього відділу суглоба (медіальне унікондилярне ендопротезування), або зовнішнього відділу суглоба (латеральне унікондилярне ендопротезування). Після цього встановлюються елементи штучного суглоба.

Під час тотального ендопротезування видаляють усі компоненти суглоба (внутрішню та зовнішню частини). Відновлення після такого втручання проходить довше, але при цьому немає ризику повторного розвитку артрозу.

А як щодо самої операції. Які методи використовують найчастіше?

Тут також все залежить від пошкодження та того, яке ендопротезування буде застосовуватися: тотальне чи часткове. З огляду на цей та інші фактори, для операції обирають один із двох методів:

класичний,

малоінвазивний.

Другий метод є менш травматичним: хірург робить невеликий розріз та намагається скоротити пошкодження здорових тканин до можливого мінімуму. Це відповідно сприяє швидкому відновленню після операції. Однак малоінвазивний доступ можна використовувати не завжди.

Щодо інших аспектів, слід зауважити, що зазвичай операція триває близько однієї години. Служать колінні ендопротези орієнтовно 10 – 20 років.

Скільки потрібно часу для повного відновлення і повернення до звичного життя?

Протягом першого тижня пацієнт залишається у клініці. В цей час йому регулярно роблять перев’язки, проводять медикаментозне лікування, аби зняти больовий синдром і запобігти ускладненням, а також практикують лікувальну гімнастику. Хоча на прооперовану ногу не можна вставати певний час, вже з першого дня потрібно тренувати м’язи та розробляти суглоб. Вправи показує лікар-реабілітолог. Після виписки додому заняття необхідно продовжувати.

Після операції потрібно тренувати м’язи та розробляти суглоб

Процес реабілітації триває в середньому від 3 до 5 місяців. Точний термін залежить від складності операції, фізичної підготовки пацієнта та низки інших чинників. Використовувати милиці або інші ортопедичні пристосування слід не менше одного місяця. Відмовлятися від них можна тільки після консультації з лікарем.

Історія з практики

У тому, наскільки ефективною методикою є унікондилярне ендопротезування, нещодавно зміг переконатися 82-річний пацієнт Центру сучасної хірургії Spinex. З віком у чоловіка розвинувся аваскулярний некроз – захворювання, при якому кісткові тканини руйнуються внаслідок порушення мікроциркуляції крові.

Ураження торкнулося внутрішнього виростка стегнової кістки, що спричинило вторинний деформуючий остеоартроз – хрящ повністю зруйнувався, а кінцівка – деформувалася. Лікарі оцінили біль, який відчував пацієнт, на 8 за 10-бальною шкалою. Сам чоловік зазначив, що не може ступити й кроку. При ходьбі пацієнт буквально тягнув ногу за собою.

Щоб позбавити чоловіка страждань, вирівняти ногу й відновити біомеханіку кінцівки, спеціалісти вирішили замінити лише ті частки кісток, які постраждали від захворювання, тобто обійтися без тотального протезування. Через невеликий розріз пацієнту встановили унікондилярний ендопротез, що замінив внутрішні виростки стегнової та великогомілкової кісток, а між ними імплантували штучний хрящ – меніскальну вставку (лайнер) з високомолекулярного поліетилену. Ще під час операції хірурги переконались у тому, що об'єм рухів суглоба відновлено в повному обсязі, та повністю відновлено баланс зв’язок.

Пацієнт, пройшовши нетривалий реабілітаційний період, назвав те, що з ним відбулося, справжнім дивом. Уже наступного дня після хірургічного втручання він міг стояти, лише спираючись на милиці, та не відчувати болю, а на п’яту добу попрямував додому!

Сьогодні повернутися до звичного життя може кожен. Про це точно знають лікарі Spinex. Фахівці закликають не нехтувати своїм здоров'ям та не відкладати дослідження, які стануть першим кроком до відновлення функцій колінного суглоба.

Як звернутися у Центр сучасної хірургії Spinex

Ознайомитися з напрямами роботи Spinex, цінами та лікарями можна на сайті медзакладу. До того ж тут пропонують пройти онлайн-консультацію та записатися на прийом.

Центр працює у м. Вінниця, за адреою вул. Князів Коріатовичів, 209-А (ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка)

Дізнатися відповіді на додаткові питання можна за телефонами:

(0432) 50 70 90

(068) 150 90 90

(066) 150 90 90

(073) 150 90 90

Ліцензія Центру сучасної хірургії Spinex затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України 10.01.2019 р. №58.

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