Режисер розповів, що створив власну технологію штучного інтелекту для створення кіноверсії про Путіна

На 26 вересня призначено прем'єру нового біографічного фільму про президента Росії Владіміра Путіна. Фільм створено за допомогою штучного інтелекту, повідомляє The Guardian.

Польська студія AIO, де створювалась картина, оголосила, що фільм під назвою «Путін» буде показаний у 35 країнах.

Фільм «Путін», про який уперше було оголошено в травні 2022 року, –англомовний дебют польського режисера Бесаліля, також відомого як Патрік Вега.

У картині життя Путіна показано з 10-річного віку та показані головні події його біографії: насилля з боку вітчима, а потім війна в Чечні, терористичні атаки на Дубровці та в Беслані. Режисер не омине увагою й повномасштабне вторгнення в Україну.

Він розповів виданню, що створив власну технологію штучного інтелекту для створення кіноверсії про Путіна.

«Запросити Путіна в студію на 20 000 кадрів було неможливо, а доступні в інтернеті архівні матеріали не давали змоги підготувати модель діпфейка у високій роздільній здатності, придатну для кінематографічного використання. У результаті, після майже двох років розробки, ми створили нашу новаторську технологію на основі штучного інтелекту, яка дозволяє нам створювати кінематографічних персонажів, не покладаючись на реальну людську модель», – говорить Патрік Вега.

Робочою назвою фільму була «Злодій у законі», фільм також містить кадри, зняті українськими кінематографістами під час російського вторгнення. У трейлерах фільму, зокрема, є кадри, на яких Путін показаний у брудному підгузку.

«Путін - це не просто фільм. Це відповідь на глобальне прагнення зрозуміти мотиви і дії однієї з найбільш суперечливих фігур сучасної політики. Місія моєї постановки - надати глядачам "посібник користувача" Путіна, покликаний полегшити страх і невпевненість, які домінують у сьогоднішньому світі», – додав режисер.

Він вважає свій фільм протестом проти війни в Україні.