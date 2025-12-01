Шум у вухах хоч раз у житті дошкуляє кожній другій людині

Шум у вухах (тинітус) хоча б раз у житті відчувала майже кожна друга людина. Це може бути дзвін, свист, гудіння чи пульсація без зовнішнього джерела звуку. Іноді цей шум супроводжується болем, викликає роздратування, головний біль, тривогу. Наскільки небезпечним є поява такого симптому? Що його провокує? Як у таких випадках собі допомогти? Коли терміново слід звернутися до лікаря? Відповісти на ці та інші запитання ZAXID.NET попросив отоларинголога Університетської лікарні ЛНМУ (кампус ім. Мар’яна Панчишина) Олексія Рибачука.

«Шум у вухах – доволі поширений симптом, що майже завжди має конкретну причину. У більшості випадків його можна скоригувати, якщо вчасно звернутися до спеціаліста та пройти необхідні обстеження. Головне – не займатися самолікуванням і не зволікати з візитом до лікаря», – каже Олексій Рибачук.

Причини виникнення шуму у вухах

За словами лікаря, причин багато. Найчастіші з них такі:

1. Сірчані корки. Це одна з найпоширеніших і найбезпечніших причин. Якщо корок закриває слуховий прохід, виникає шум, закладеність та зниження слуху.

2. Ураження слухового нерва. Це може бути пов’язане із запаленням (отит), судинними порушеннями, особливо в ділянці шиї, побічною дією деяких препаратів (стрептоміцин, фуросемід), новоутворами слухового нерва (рідко, але важливо виключити).

3. Порушення роботи скронево-нижньощелепного суглоба. Стискання зубів, неправильний прикус або запалення суглоба можуть спричинити відчуття шуму у вусі.

4. Травми голови та акубаротравми. Після ударів, струсів або впливу дуже гучного звуку шум може зберігатися тривалий час.

5. Підвищений артеріальний тиск. Під час гіпертонічних кризів пацієнти часто відчувають легкий гул або пульсацію, що пов’язано з розташуванням великих судин близько до середнього вуха.

Чим небезпечний шум у вухах?

«Сам по собі тинітус не є хворобою, але він може бути ознакою важливих медичних станів: початкових стадій втрати слуху, судинних порушень, пухлин слухового нерва, хронічних запальних процесів тощо», – каже отоларинголог.

Якщо шум триває довго, за словами лікаря, він також може спричиняти тривогу, проблеми зі сном, головний біль та загальне зниження якості життя.

Чи можна позбутися шуму у вусі самостійно?

Інколи це вдається, якщо дотримуватися таких порад:

зменште рівень стресу (повноцінний сон, прогулянки, фізична активність);

уникайте гучної музики та тривалого користування навушниками;

контролюйте артеріальний тиск;

підтримуйте водний баланс, не зловживайте кофеїном і нікотином.

Чого робити категорично не можна?

чистити вуха ватними паличками: корок лише проштовхується глибше;

призначати собі антибіотики;

ігнорувати шум, що триває довго або з’явився з одного боку.

До кого звертатися по допомогу?

Головне у таких випадках, каже лікар, визначити причину виникнення шуму. У когось симптом швидко зникає після простого лікування, у когось може зберігатися довше. З шумом у вухах Олексій Рибачук радить звернутися до ЛОРа, а вже за потреби до лікування можуть бути залучені інші спеціалісти: невролог (при судинних чи неврологічних причинах) та стоматолог або ортодонт (при підозрі на порушення роботи скронево-нижньощелепного суглоба).

ЛОР огляне слуховий прохід та барабанну перетинку, проведе функціональні тести слуху – аудіометрію та тимпанометрію і за потреби скерує на додаткові обстеження: УЗД, доплер, МРТ. У таких випадках, каже отоларинголог, головне – не займатися самолікуванням за порадами друзів, знайомих, а вчасно звернутися до спеціаліста.