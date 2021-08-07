Зроблений з Lego автомобіль буде точною копією Volvo V70

Шведський шанувальник Lego Девід Густафссон складає з 370 тисяч кубиків конструктора повноцінний автомобіль Volvo V70. Згідно з планом 21-річного шведа, авто має їздити на електроприводі.

Девід Густафссон вже не раз збирав з Lego різноманітні речі. Минулого року він виграв конкурс на телепроєкті Lego Masters, за що отримав в якості призу 370 тисяч кубиків загальною вагою 1,2 тони, повідомляє Мотор.

З них він вирішив зробити копію Volvo V70 в повному розмірі. Поки що йому вдалось це наполовину. Втім, автомобіль буде не повністю складатися з Lego. Вже зараз на ньому є залізна рама, справжні колеса, рульове управління з рейкою. Також планується встановити електромотор та привід на передні колеса. Власне кузов та інші деталі будуть з кубиків Lego.

Цей автомобіль Девід планує добудувати до кінця 2021 року. На ньому він поїде в турне країнами Європи. До речі, завдяки своєму хобі Девід непогано заробляє. У нього є власна студія, на якій він на замовлення для різних компаній складає вироби з кубиків Lego.