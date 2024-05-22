Загалом Швеція передала Україні 15 пакетів військової допомоги

Шведський уряд оголосив про створення довгострокової програми військової допомоги Україні на загальну суму 75 млрд шведських крон (майже 7 млрд доларів). Щороку Україна отримуватиме від Швеції 2,3 млрд доларів додаткової військової підтримки, йдеться у повідомленні уряду Швеції від 22 травня.

«Для подальшого зміцнення підтримки України з боку Швеції та забезпечення довгостроковості уряд і Шведські демократи погоджуються створити трирічну програму військової підтримки України на загальну суму 75 млрд шведських крон на 2024–2026 роки, по 25 млрд шведських крон на рік», – повідомили у прес-службі шведського уряду.

З додатковою допомогою загальна військова та цивільна підтримка українців складатиме приблизно 100 млрд шведських крон (приблизно 9,3 млрд доларів). На виділені гроші країна виділятиме озброєння, військове обладнання та здійснюватиме закупівлю необхідної ЗСУ зброї.

Крім того, Швеція виділила 105 млн крон на підтримку та зміцнення прав дітей в Україні та Молдові. Ще 30 млн крон країна виділила для роботи організації Save the Children в Україні.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Швеція пожертвувала приблизно 37 млрд крон на підтримку України. Зокрема, країна передала 15 пакетів військової допомоги на 30 млрд крон.