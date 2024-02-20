Україна отримає від Швеції швидкі десантні катери класу CB90

Уряд Швеції виділив для потреб Сил оборони України новий пакет допомоги вартістю приблизно 683 млн доларів. Це 15-й і найбільший пакет від Швеції на сьогодні. Про це 20 лютого повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон.

За його словами, новий пакет підтримки розроблено спеціально відповідно до потреб України.

Серед іншого, новий пакет допомоги від Швеції включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 катерів Gruppbåt;

підводна зброя, зокрема, міни та торпеди;

переносні зенітні комплекси RBS 70;

протитанкові комплекси TOW;

гранатомети та боєприпаси до них;

артилерійські боєприпаси;

ручні гранати;

гранатомети Carl Gustaf;

медичне обладнання;

машини швидкої допомоги.

Також уряд Швеції виділив 96,2 млн доларів на закупівлю військової техніки через різні фонди і стільки ж на замовлення нових бойових машин піхоти CV90 для України. Точна кількість запланованих до замовлення БМП CV90 невідома, однак, «Мілітарний» пише, що враховуючи їх приблизну вартість, можна припустити, що йдеться про 10-15 бойових машин.

15-й пакет допомоги виділять безпосередньо зі запасів збройних сил Швеції. Загалом з часу повномасштабного вторгнення Швеція передала зброю та обладнання для України на 2,13 млрд доларів.

До слова, раніше стало відомо, що влада Швеції готова надати Україні сучасні винищувачі JAS 39 Gripen, одна для цього країна повинна отримати повноправне членство в НАТО.