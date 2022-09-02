Україна отримає новий пакет військової допомоги від Швеції. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. За словами Резнікова, відповідне рішення вже затверджено.

«Чудові новини про новий пакет військової допомоги від Швеції, виділення якого сьогодні підтвердив мій друг і колега, міністр оборони Швеції Пітер Хульквіст. Певне важливе та цінне обладнання буде відправлене нашим військам на передовій», – пише Резніков у Twitter.

Міністр подякував «старому другові» Швеції за підтримку та допомогу Україні.

До сьомого пакету військової допомоги від Швеції увійдуть САУ Archer, системи протиповітряної оборони RBS70, артилерійські боєприпаси та інше озброєння, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

У межах гуманітарної допомоги Швеція надасть посилену підтримку в майбутньому процесі реконструкції, зокрема для сталого управління зруйнованою інфраструктурою. Вартість пакету – 1 млрд шведських крон (близько 100 млн доларів США).