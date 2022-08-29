Чехія передала Україні 72 радянські танки. Натомість вона отримає 15 німецьких танків Leopard. Про це під час спільної прес-конференції розповіли глави урядів двох країн Олаф Шольц і Петр Фіала, повідомляє «Укрінформ».

«Нам вдалося досягти домовленості, що ФРН як компенсацію надасть Чехії 15 танків Leopard на заміну воєнного матеріалу, який ми передали Україні», — розповів Фіала.

Він розповів, що перші танки прибудуть до Чехії до кінця року та назвав це «великим конкретним кроком» у двосторонній співпраці, яку обидві країни хочуть розвивати й надалі.

Канцлер ФРН Олаф Шольц погодився, що цей крок посилить співпрацю в галузі оборони.

Зазначається, що остаточної домовленості досягли під час переговорів у Празі, але початок було закладено раніше, влітку, під час візиту Фіали в Берлін.