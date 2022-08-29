Україна отримала від Чехії 72 радянські танки
Натомість чехи отримають німецькі Leopard
Чехія передала Україні 72 радянські танки. Натомість вона отримає 15 німецьких танків Leopard. Про це під час спільної прес-конференції розповіли глави урядів двох країн Олаф Шольц і Петр Фіала, повідомляє «Укрінформ».
«Нам вдалося досягти домовленості, що ФРН як компенсацію надасть Чехії 15 танків Leopard на заміну воєнного матеріалу, який ми передали Україні», — розповів Фіала.
Він розповів, що перші танки прибудуть до Чехії до кінця року та назвав це «великим конкретним кроком» у двосторонній співпраці, яку обидві країни хочуть розвивати й надалі.
Канцлер ФРН Олаф Шольц погодився, що цей крок посилить співпрацю в галузі оборони.
Зазначається, що остаточної домовленості досягли під час переговорів у Празі, але початок було закладено раніше, влітку, під час візиту Фіали в Берлін.