Швеція виділила Україні ще один пакет гуманітарної допомоги на 110 млн шведських крон [приблизно 9,5 млн євро]. Гроші спрямують на посилення енергетики, розмінування та допомогу жінкам, які постраждали від війни. Про це у суботу, 26 жовтня, повідомили в уряді Швеції.

Гроші, які виділила Швеція, передадуть чотирьом українським організаціям: Український Червоний Хрест, Програма розвитку ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Фонд ООН у галузі народонаселення.

Більша частина грошей спрямована на допомогу Україні пережити зиму. Як зазначив міністр іноземного розвитку та зовнішньої торгівлі Беньямін Дуса, через постійні атаки росіян на українську енергетику зима в Україні може бути важкою.

«Росія націлилася на цивільну інфраструктуру й позбавила Україну значної частини тепло- та електропостачання. Звісно, чим холодніше, тим серйозніші наслідки. Тому значна частина населення зазнає труднощів з опаленням своїх будинків і приготуванням їжі. Саме тому уряд вирішив виділити 110 млн крон низці гуманітарних організацій в Україні», – сказав Беньямін Дуса.

Також частина грошей спрямують на допомогу жінкам, які постраждали від війни. Зокрема, і тим, хто зазнав сексуального насилля. А також іншим вразливим категоріям.

Крім того, частину суми спрямують на гуманітарне розмінування. Адже заміновані українські території, зазначають в уряді Швеції, загрожують безпеці людей. Зазначається, що саме через мінну небезпеку багато людей вимушено покинули свої домівки.

В уряді Швеції також наголосили на необхідності надалі підтримувати Україну.

«Для того, щоб Росія програла, а Україна виграла війну, потрібна як посилена допомога інфраструктурі України, так і підтримка українського народу. Я пишаюся тим, що зараз ми робимо ще більше, щоб допомогти особливо жінкам, які особливо сильно постраждали від війни», – зазначив шведський політик Джоар Форсселл.

Нагадаємо, 9 вересня уряд Швеції повідомив про виділення Україні військового пакету допомоги на близько 400 млн євро.